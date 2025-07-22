Победитель второго этапа «Тур де Франс» снялся с гонки

Шестикратный чемпион мира нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул досрочно завершил выступление на веломногодневке «Тур де Франс» — 2025. Об этом сообщила пресс-служба команды Alpecin-Deceuninck в социальных сетях.

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