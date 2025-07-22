Губерниев посоветовал гимнастке Мельниковой новую песню для выступления

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что рекомендует олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой выступать в вольных упражнениях на международных соревнованиях под песню «Бухгалтер» группы «Комбинация».

Ранее Мельникова сообщила о срочной замене музыки для вольных упражнений в связи правилами, действующими на международных турнирах. Спортсменка рассказала, что выступать под зарубежные композиции нет возможности из‑за авторских прав. Мельникова также сообщила, что ей пришлось отказаться от песни Ирины Аллегровой «Младший лейтенант».

— Считаю, что Ангелине Мельниковой надо было с самого начала поработать над музыкальным репертуаром и сделать что‑нибудь под «Батяня‑комбат» или «Три танкиста, три веселых друга». Здесь она немножко недоработала. Если говорить серьезно, есть прекрасная песня про бухгалтера. Я ее всячески рекомендую, она ни у кого не вызовет вопросов. Если же совсем серьезно, то мы должны внимательно взвешивать риски во всем. Даже когда дело касается песни о любви с участием представителя младшего офицерского корпуса, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

В июне Федерация гимнастики России сообщила о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.