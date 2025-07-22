Путин поздравил синхрониста Мальцева

Президент РФ Владимир Путин поздравил российского синхрониста Александра Мальцева с триумфом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

"Вы проявили сильный, волевой характер, безукоризненно исполнили сложнейшую техническую и произвольную программы. Ваши победные выступления открыли "золотой" счет нашей сборной, убедительно подтвердили высокие позиции отечественной школы синхронного плавания", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин пожелал Мальцеву новых достижений и спортивной удачи.

30-летний Александр Мальцев является единственным шестикратным чемпионом мира среди мужчин-синхронистов. Ранее он трижды побеждал в смешанных дуэтах в произвольной программе (2015, 2017, 2019), один раз - в смешанных дуэтах в технической программе (2019). Также россиянин является шестикратным чемпионом Европы в смешанных дуэтах.

Мальцев принес две золотые медали в технической и произвольной программах для российской команды, которая выступает в нейтральном статусе на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.