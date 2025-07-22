Сборная Испании по водному поло вышла в финал ЧМ

Мужская сборная Испании одержала победу над командой Греции в матче турнира по водному поло на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Полуфинальный матч завершился со счетом 11:9 (4:2 в серии пенальти). Команда Испании стала первым финалистом турнира. В другой полуфинальной встрече сыграют команды Сербии и Венгрии.

В матче за 5–8 места сборная Черногории обыграла команду Италии со счетом 12:8.

Чемпионат мира‑2025 проходит с 11 июля по 3 августа. Россияне выступают в нейтральном статусе (AIN). Прямые трансляции соревнований смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.