Олимпийскую чемпионку по плаванию временно отстранили от соревнований

Олимпийскую чемпионку по плаванию канадку Пенелопу Олексяк временно отстранили из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

ITA утверждает, что Олексяк допустила три нарушения порядка предоставления информации о местонахождении в период с октября 2024 года по июнь 2025 года.

Олексяк 25 лет, 6 июля она сообщила, что не выступит на чемпионате мира 2025 года по решению Федерации плавания Канады, отметив, что "всегда оставалась чистой спортсменкой". Канадка является олимпийской чемпионкой 2016 года на дистанции 100 м вольным стилем, в ее активе также две серебряные и четыре бронзовые награды Игр. Дважды спортсменка становилась серебряным призером чемпионатов мира, семь раз выигрывала бронзовые медали мировых первенств.