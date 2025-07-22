Китайский тренер приравняла победу над россиянками к олимпийскому золоту

Победу китайских синхронисток в борьбе с россиянками на чемпионате мира в Сингапуре можно приравнять к их успеху на Олимпиаде в Париже. Об этом журналистам заявила тренер китайской сборной Сяохуань Чжан.

Российские синхронистки во вторник впервые с 1998 года уступили первое место в групповых дисциплинах, в которых принимали участие на чемпионатах мира. В Сингапуре обновленная российская команда, вернувшаяся на международную арену после четырехлетнего перерыва, выступает в нейтральном статусе. В технической программе она стала второй, уступив победу китайским спортсменкам.

"Это совершенно особенный день, - сказала Сяохуань Чжан. - Сборная Китая по синхронному плаванию впервые смогла очно сразиться со своими главными соперниками на таком уровне. Мы долго ждали этого момента". "Эта золотая медаль не уступает золоту, которое мы завоевали на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Наши синхронискти сегодня выступили очень хорошо. Они улучшили то, в чем не преуспели на предварительном этапе, и благодаря этому завоевали титул", - добавила она.

Также китайский тренер отметила, что новые правила больше не позволяют в синхронном плавании доминировать одной сборной.

"Синхронное плавание развивается с невероятной скоростью. Все совершенствуется так быстро, что невозможно представить, что ты будешь доминировать долгое время. В нашем виде спорта такого больше не существует", - сказала Сяохуань Чжан.