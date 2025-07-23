Несколько десятков российских байдарочников и каноистов выступят на первенстве мира

49 российских спортсменов примут участие в молодежном и юношеском первенстве мира по гребле на байдарках и каноэ, который стартует 23 июля в Португалии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации каноэ России.

"В первенстве мира примут участие 25 членов юношеской сборной команды страны и 24 спортсмена молодежного состава, - рассказала собеседница ТАСС. - Все спортсмены благополучно добрались до места проведения соревнований".

Юношеское и молодежное первенство мира пройдет в португальском Монтеморе-о-Велью с 23 по 27 июля. Российские и белорусские спортсмены на этом турнире будут выступать в нейтральном статусе.

С 3 по 6 июля в Румынии проходило первенство Европы среди юниоров и спортсменов до 23 лет, от участия в котором российские атлеты отказались во избежание проблем с получением въездных виз в Португалию.