Появились результаты квалификации произвольной программы дуэтов в синхронном плавании

Синхронное плавание. Чемпионат мира-2025. Дорошко и Гайдай стали вторыми в квалификации произвольной программы дуэтов
Дорошко и Гайдай стали вторыми в квалификации произвольной программы на ЧМ-2025.
Финал пройдет 24 июля.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
Синхронное плавание
Дуэты, произвольная программа
Квалификация
1. Лилу Ллуис Валетте – Ирис Тио Касас (Испания) – 273,8950
2. Майя Дорошко – Татьяна Гайдай (Россия) – 269,4688
3. Энрика Пикколи – Лукреция Риггейро (Италия) – 266,9571
4. Ута Кобаяси – Томока Сато (Япония) – 255,9020
5. Лаэлис Алавес – Романе Лунель (Франция) – 252,6575
6. Яньхань Линь – Яньцзюнь Линь (Китай) – 251,8706
Главное сейчас