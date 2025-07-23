Появились результаты квалификации произвольной программы дуэтов в синхронном плавании

Дорошко и Гайдай стали вторыми в квалификации произвольной программы на ЧМ-2025.

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Финал пройдет 24 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

Синхронное плавание

Дуэты, произвольная программа

Квалификация

1. Лилу Ллуис Валетте – Ирис Тио Касас (Испания) – 273,8950

2. Майя Дорошко – Татьяна Гайдай (Россия) – 269,4688

3. Энрика Пикколи – Лукреция Риггейро (Италия) – 266,9571

4. Ута Кобаяси – Томока Сато (Япония) – 255,9020

5. Лаэлис Алавес – Романе Лунель (Франция) – 252,6575

6. Яньхань Линь – Яньцзюнь Линь (Китай) – 251,8706