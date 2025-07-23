Пять российских легкоатлетов планируют выступить на международном турнире в Африке

Пять российских легкоатлетов планируют выступить на международных соревнованиях в африканском Нигере, которые пройдут 3 августа. Об этом ТАСС сообщили в тренерском штабе сборной России.

Соревнования пройдут в Ниамее, столице Нигера.

В заявку на соревнования включены прыгун в высоту Александр Асанов, бегун на 110 метров с барьерами Константин Шабанов, Карина Кочеткова (200 метров), Ольга Лизякина (400 м) и Антон Чипизубов (5 000 м). С командой также поедут тренер и врач.

С 6 по 10 августа в Казани пройдет чемпионат России по легкой атлетике, который является главным стартом сезона.