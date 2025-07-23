Чемпионка Европы по фехтованию рассказала о вылете с ЧМ

Чемпионка Европы по фехтованию Айзанат Муртазаева рассказала «Матч ТВ», почему уступила американской спортсменке на чемпионате мира в Тбилиси.

В среду в индивидуальных соревнованиях шпажисток спортсменка из России, получившая девятый номер посева, уступила на стадии 1/32 финала представительнице США Маргарите Гуцци Винченти со счетом 10:11.

— Что не получилось? Да ничего не получилось… Надо признать, американка хорошо фехтовала, наносила мне хорошие атаки. К концовке я чуть подсобралась. Понимала, что буду делать в приоритете, но получила под руку. Ни подумать, ни сделать ничего не успела. Значит, она была сильнее, — сказала Муртазаева корреспонденту «Матч ТВ».

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Грузии с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.