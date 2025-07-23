Российская шпажистка рассказала о провокациях на чемпионате мира

Российская шпажистка Яна Бекмурзова заявила «Матч ТВ», что на чемпионате мира по фехтованию нет каких‑либо провокаций.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси (Грузия) с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

— Организация чемпионата мира очень хорошая. Нас встретили, гостиницы замечательные, всё на высшем уровне. Спортсмены… Нет ничего такого, что рассказывают, мы прекрасно общаемся со всеми еще с тех пор, как выходили против друг друга на юниорском уровне. Все друг друга знаем, поэтому отношения хорошие, и за эти годы отношения не изменились. Более того, они нас всегда поддерживают, присылали письма, когда нас отстранили. Так что никаких провокаций нет, — сказала Бекмурзова корреспонденту «Матч ТВ».

Бекмурзова в 1/16 финала уступила американке Хэдли Хусисян в один укол со счетом 14:15.

— Я вполне могла выиграть, но не хватило опыта. Очень обидно получилось, что уступила в решающем уколе. Тем более фехтовалось сегодня хорошо, от этого ещё обиднее. Сейчас можно что угодно говорить… но мне казалось в тот момент, что я все делаю правильно, — добавила спортсменка.

Прямые трансляции чемпионата мира по фехтованию смотрите, а эфире каналов холдинга «Матч», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.