Четыре российских штангиста пропустят первенство Европы

Четыре российских штангиста вынуждены будут пропустить стартовавшее 23 июля в Мадриде первенство Европы среди юношей и спортсменов до 15 лет из-за позднего получения въездных виз в Испанию. Об этом ТАСС сообщили в Федерации тяжелой атлетики России.

"Процесс получения въездных виз в Испанию для наших спортсменов и тренеров оказался как никогда сложным, - рассказал собеседник ТАСС. - Он успешно завершился только сегодня, в день, когда первые тяжелоатлеты начнут борьбу за медали на первенстве Европы в Мадриде. К сожалению, четыре заявленных спортсмена вынуждены будут пропустить эти соревнования, так как не смогут успеть к началу борьбы в своих весовых категориях".

По информации ТАСС, вынуждены будут пропустить соревнования Карина Мифтахова, Степан Федоров, Самир Ачмиз и Расул Шираев. Всего в финальную заявку на первенство Европы было включено 28 российских спортсменов.

Первенство Европы по тяжелой атлетике в Мадриде завершится 30 июля.