МОК отстранилась от допуска российских сборных и клубов по гандболу

Решение о допуске российских сборных и клубов на международные турниры будет принимать Международная федерация гандбола (IHF). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее пресс-служба Белорусской федерации гандбола сообщила, что IHF представила МОК на рассмотрение сценарий возможного возвращения сборных России и Белоруссии на соревнования. В своем письме глава IHF Хассан Мустафа выразил надежду на нормализацию ситуации и допуск российских и белорусских команд до международных турниров в самое ближайшее время.

"Каждая международная федерация является единственным органом, уполномоченным проводить свои международные соревнования за пределами Олимпийских игр. Поэтому мы любезно рекомендуем вам обратиться в IHF", - сообщили в МОК.

В 2022 году Международная федерация гандбола и Европейская федерация гандбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.