Российский синхронист Александр Мальцев стал семикратным чемпионом мира по синхронному плаванию. Свою седьмую золотую медаль он завоевал сегодня, 23 июля, в дуэте с Майей Гурбанбердиевой в технической программе на ЧМ-2025 в Сингапуре. Они показали результат 233,2100 балла.

На ЧМ-2025 Мальцев выиграл в сольной технической и произвольной программах. Ранее он становился чемпионом мира в смешанном дуэте в технической и произвольной программах (2015, 2017, 2019 годы).

Микст-дуэты были введены в программу чемпионата мира в 2015 году. В технической программе россияне побеждали лишь в 2019 году, и дважды были вторыми — в 2015 и 2017 годах.