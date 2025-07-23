Синхронист Мальцев прокомментировал третью победу на ЧМ-2025

Синхронист Александр Мальцев в эфире «Матч ТВ» заявил, что приложил много усилий для освоения акробатических элементов для выступления в технической программе микст‑дуэтов на чемпионате мира в Сингапуре.

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В среду Мальцев и Майя Гурбанбердиева стали победителями в технической программе микст‑дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Для 30‑летнего Мальцева это золото стало третьим на текущем турнире, ранее он выиграл техническую и произвольную программы соло.

— Мы очень счастливы, потому что очень хотели здесь выступить с Майей в техническом дуэте. Долго готовились, рады, что все сложилось благополучно, и мы завоевали свою золотую медаль. Мы поставили эти поддержки после чемпионата страны, когда начали делать этот дуэт с Майей. Потратили много времени на то, чтобы я освоил эту акробатику, и научились все делать правильно, — сказал Мальцев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Прямую трансляцию соревнований смотрите на телеканалах семейства «Матч!», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.