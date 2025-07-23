Синхронистка Гурбанбердиева рассказала о здоровье после победы на ЧМ-25

Синхронистка Майя Гурбанбердиева, завоевавшая вместе с Александром Мальцевым золотые медали в технической программе микст‑дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, заявила «Матч ТВ», что уже не обращает особое внимание на болевые ощущения, так как перенесла множество операций.

В среду за свое выступление в Сингапуре Гурбанбердиева и Мальцев получили 233,2100 балла. Вторыми стали представители Испании Мирея Эрнандес Луна и Деннис Гонсалес Бонеу (230,4634), бронза у итальянцев Лукреции Руджеро и Филиппо Пелати (228,0275).

— После Кванджу были проблемы со здоровьем, операции. Как справились, и самое ли это выстраданное золото?

— После Кванджу у меня каких только операций не было и каких только проблем со здоровьем тоже не было. В принципе сейчас я чувствую себя нормально. У меня, конечно, много чего болит, но я уже не обращаю на это внимание, потому что мне просто некогда, и я уже устала. И я достала нашего доктора, потому что обращаюсь к нему каждый день практически… На самом деле, правда, я уже не особо обращаю на это внимание, потому что я такой человек, который умеет терпеть боль. И какую боль я только не терпела в своей жизни! И полгода с разорванным плечом в хлам я и плавала, и выступала, и на чемпионате мира это же плечо я тоже разорвала. Перенесла две операции и на спину операцию принесла. В общем‑то, в моей карьере много таких титулов, связанных со здоровьем, скажем так. Поэтому самое главное, что сейчас у меня все хорошо и я чувствую себя прекрасно, — сказала Гурбанбердиева «Матч ТВ».

Гурбанбердиева перенесла операцию на спине в июле прошлого года.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.