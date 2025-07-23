Рапирист из Египта госпитализирован после поединка против россиянина

Египетского рапириста Мохамеда Хамзу госпитализировали после четвертьфинального поединка на чемпионате мира по фехтованию против россиянина Кирилла Бородачева.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси (Грузия) с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Бородачев победил Хамзу последним уколом со счетом 15:14 и вышел в полуфинал. В середине боя египтянин упал на дорожку и попросил помощи, он пожаловался на боль в районе живота после одного из уколов Бородачева. Тем не менее, Хамза продолжил поединок и, несмотря на боль, довел его до конца. Но после завершения боя спортсмен не смог покинуть зал самостоятельно, его унесли на руках в раздевалку, а позже госпитализировали.

В полуфинале чемпионата мира Бородачев встретится с олимпийским чемпионом Максимом Поти из Франции.