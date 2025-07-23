Дмитрий Губерниев обратился к нашим синхронистам

Дмитрий Губерниев: «Мальцев и Гурбанбердиева показали миру, что они абсолютные гегемоны. Здорово, что в ряде видов мы по-прежнему лучшие на планете»
Дмитрий Губерниев высказался о победе Гурбанбердиевой и Мальцева на ЧМ.
«Как сказал Александр Сергеевич Пушкин про наших спортсменов: «И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг, и случай, бог изобретатель». Почему спортсмены должны выступать? Вот Мальцев, человек, имеющий опыт побед, не просто вспомнил это все, а показал всему миру, что они по-прежнему с Майей абсолютные гегемоны! И даже несмотря на отсутствие международных соревнований Саша был там наверху! Тем ценнее его победы. Потому сейчас он как путеводная звезда для наших девчонок, которые вчера заняли второе место в группе, например. Неслучайно Мальцева поздравил президент, его имя гремит, он огромный молодец. Мужское синхронное плавание прекрасно, а смешанный дуэт еще более прекрасен! Майя Гурбанбердиева – красотка на все времена! Потому очень здорово, что все-таки в ряде видов, программ мы по-прежнему лучшие на планете, а дуэт и группа, глядя на Мальцева и его партнершу, вернут свои позиции. Всех поздравляю», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Алекс Албон: «Искренне хотел выяснить, как я буду смотреться на фоне такого гонщика, как Сайнс»
Дмитрий Губерниев: «Мальцев и Гурбанбердиева показали миру, что они абсолютные гегемоны. Здорово, что в ряде видов мы по-прежнему лучшие на планете»
Главный арбитр КХЛ: «Следим за НХЛ, чемпионатами Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии. В некоторых вещах мы на один-два шага впереди, особенно по правилам, по тому, как помогаем атакующему хоккею»
Алекс Албон: «Искренне хотел выяснить, как я буду смотреться на фоне такого гонщика, как Сайнс»
Дмитрий Губерниев: «Мальцев и Гурбанбердиева показали миру, что они абсолютные гегемоны. Здорово, что в ряде видов мы по-прежнему лучшие на планете»
Главный арбитр КХЛ: «Следим за НХЛ, чемпионатами Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии. В некоторых вещах мы на один-два шага впереди, особенно по правилам, по тому, как помогаем атакующему хоккею»