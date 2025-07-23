Дмитрий Губерниев: «Мальцев и Гурбанбердиева показали миру, что они абсолютные гегемоны. Здорово, что в ряде видов мы по-прежнему лучшие на планете»

Sports.ru

Дмитрий Губерниев высказался о победе Гурбанбердиевой и Мальцева на ЧМ.

Дмитрий Губерниев обратился к нашим синхронистам
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«Как сказал Александр Сергеевич Пушкин про наших спортсменов: «И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг, и случай, бог изобретатель». Почему спортсмены должны выступать? Вот Мальцев, человек, имеющий опыт побед, не просто вспомнил это все, а показал всему миру, что они по-прежнему с Майей абсолютные гегемоны! И даже несмотря на отсутствие международных соревнований Саша был там наверху! Тем ценнее его победы. Потому сейчас он как путеводная звезда для наших девчонок, которые вчера заняли второе место в группе, например. Неслучайно Мальцева поздравил президент, его имя гремит, он огромный молодец. Мужское синхронное плавание прекрасно, а смешанный дуэт еще более прекрасен! Майя Гурбанбердиева – красотка на все времена! Потому очень здорово, что все-таки в ряде видов, программ мы по-прежнему лучшие на планете, а дуэт и группа, глядя на Мальцева и его партнершу, вернут свои позиции. Всех поздравляю», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
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