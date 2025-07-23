Шпажистка оценила организацию чемпионата мира по фехтованию

Яна Бекмурзова: «Организация чемпионата мира по фехтованию очень хорошая, все на высшем уровне. Провокаций никаких нет»
Шпажистка Яна Бекмурзова назвала очень хорошей организацию ЧМ по фехтованию.
Соревнования проходят в Тбилиси. Российские спортсмены допущены в нейтральном статусе.
«Организация чемпионата мира очень хорошая. Нас встретили, гостиницы замечательные, все на высшем уровне. Спортсмены... Нет ничего такого, что рассказывают, мы прекрасно общаемся со всеми еще с тех пор, как выходили против друг друга на юниорском уровне.Все друг друга знаем, поэтому отношения хорошие, и за эти годы отношения не изменились. Более того, они нас всегда поддерживают, присылали письма, когда нас отстранили. Так что никаких провокаций нет», – сказала Бекмурзова.
Россиянка уступила в 1/16 финала американке Хэдли Хасисян в один укол со счетом 14:15.
«Я вполне могла выиграть, но не хватило опыта. Очень обидно получилось, что уступила в решающем уколе. Тем более фехтовалось сегодня хорошо, от этого еще обиднее. Сейчас можно что угодно говорить... но мне казалось в тот момент, что я все делаю правильно», – отметила Бекмурзова.
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