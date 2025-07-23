Яна Бекмурзова: «Организация чемпионата мира по фехтованию очень хорошая, все на высшем уровне. Провокаций никаких нет»

Sports.ru

Шпажистка Яна Бекмурзова назвала очень хорошей организацию ЧМ по фехтованию.

Шпажистка оценила организацию чемпионата мира по фехтованию
© Sports.ru

Соревнования проходят в Тбилиси. Российские спортсмены допущены в нейтральном статусе.

«Организация чемпионата мира очень хорошая. Нас встретили, гостиницы замечательные, все на высшем уровне. Спортсмены... Нет ничего такого, что рассказывают, мы прекрасно общаемся со всеми еще с тех пор, как выходили против друг друга на юниорском уровне.Все друг друга знаем, поэтому отношения хорошие, и за эти годы отношения не изменились. Более того, они нас всегда поддерживают, присылали письма, когда нас отстранили. Так что никаких провокаций нет», – сказала Бекмурзова.

Россиянка уступила в 1/16 финала американке Хэдли Хасисян в один укол со счетом 14:15.

«Я вполне могла выиграть, но не хватило опыта. Очень обидно получилось, что уступила в решающем уколе. Тем более фехтовалось сегодня хорошо, от этого еще обиднее. Сейчас можно что угодно говорить... но мне казалось в тот момент, что я все делаю правильно», – отметила Бекмурзова.
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости