Тренер синхронистов высказалась о новой системе правил

Тренер Гана Максимова заявила, что новая система правил и судейства в синхронном плавании позволила получить в программах больше свободы, но при этом удалось сохранить уровень сложности и красоту.

В среду Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев стали победителями в технической программе микст‑дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

— Насколько новая система правил и судейства идет на благо спортсменам?

— В смысле художественности программ это однозначно не так, даже и обсуждать нечего. Но дело в том, что даже год назад я бы не смогла поставить такую программу, как сейчас, в рамках тех правил, которые были. Много писала об этом у себя в соцсетях, постоянно слышала от коллег, что все мои замечания — стрельба по воробьям, но, как выяснилось, те усилия не ушли впустую. За год в правилах появились изменения, которые позволили получить внутри программы больше свободы, найти компромиссный вариант, позволяющий сохранить сложность и красоту, — приводит слова Максимовой RT.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.