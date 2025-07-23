Мальцев рассказал о главных страхах перед победой в микст-дуэте на ЧМ

Синхронист Александр Мальцев шесть лет назад на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу не испытывал такого страха за результат в микст-дуэте в паре с Майей Гурбанбердиевой, как сейчас в Сингапуре. Об этом он рассказал журналистам после завоевания золота в технической программе.

Мальцев и Гурбанбердиева в последний раз выступали на чемпионате мира в 2019 году, где завоевали два золота.

"Было много факторов, - сказал Мальцев. - Во-первых, изменились правила - для нас все абсолютно новое. Во-вторых, мы отсутствовали на международной арене, соответственно, мы не знали, как судьи к нам отнесутся. 2019 год для нас был самым ярким и удачным, потому что мы выступали на этапах Мировой серии и на всех одержали победу. Когда мы приехали на чемпионат мира в Корею, то были спокойны и уверены, что нам нужно просто сделать хорошо очередной прогон". "Такого страха не было. Мы понимали, что если сделаем так, как можем, то все будет хорошо. А сейчас мы переживали за все: как нас примут, как будут работать новые правила. Было много внешних факторов, мы больше думали не о своих ошибках, что должно быть первоочередным, а о другом", - добавил он.

Гурбанбердиева в прошлом году перенесла операцию. 26-летняя спортсменка отметила, что проблемы со здоровьем не ставят под вопрос продолжение карьеры.

"Заканчивать я не планирую, я надеюсь, что у меня все только впереди", - отметила она.

30-летний Мальцев после победы в техническом микст-дуэте в Сингапуре стал семикратным чемпионом мира.