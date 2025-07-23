Российских яхтсменов допустили до участия в турнирах в нейтральном статусе

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) допустила российских яхтсменов к международным стартам в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийской федерации парусного спорта.

"Международная федерация парусного спорта одобрила политику нейтралитета в отношении российских и белорусских спортсменов, персонала спортсменов и судей по парусному спорту, - сказал собеседник агентства. - После обсуждения на заседании совета в мае 2025 года вопрос политики нейтралитета был отложен до заседания совета в июле. Данное решение должно быть принято советом, что соответствует ранее утвержденной процедуре сложного вопроса временных санкций в отношении участия российских и белорусских спортсменов в парусном спорте".

World Sailing 1 марта 2022 года объявила о приостановке участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой из-за обострения ситуации на Украине.