Только одна российская саблистка пробилась в третий круг на ЧМ-2025

На чемпионате мира — 2025 по фехтованию завершились поединки рапиристок в 1/32 финала. Россиянка Виталина Анащенкова пробилась в следующий круг соревнований в Тбилиси (Грузия). Она осталось единственной представительницей России, продолжающей борьбу за медали турнира рапиристок.

Фехтование. ЧМ-2025. Рапира. Женщины, 1/32 финала (результаты роcсиянок):

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.