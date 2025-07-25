Российские дзюдоисты завоевали пять медалей на турнире Большого шлема в Монголии

Российские дзюдоисты завоевали золотую, серебряную и три бронзовые медали в первый соревновательный день на турнире Большого шлема в Монголии.

Соревнования проходят в Улан‑Баторе с 25 по 27 июля.

Ксения Галицкая в финале весовой категории до 57 кг одержала победу над Аной Викторией Пулиз из Хорватии. В весе до 48 кг Марина Воробьева взяла серебро, уступив в финале японке Митсуки Кондо. Бронзовые награды соревнований завоевали Сабина Гилязова (до 48 кг), Глафира Борисова (до 52 кг) и Изнаур Сааев (до 60 кг).