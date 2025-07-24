Немецкий спортсмен раскритиковал выступление россиян под нейтральным флагом

Немецкий пловец Йоша Сальхов раскритиковал выступление россиян под нейтральным флагом. Его слова приводит Sport1.

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«В политике идет конфронтация, в то время как спорт приоткрывает двери. Особенно мне не нравится нейтральный флаг. Мы же все понимаем, что эти спортсмены приехали из России, и обманываем сами себя. Сложно. Либо уж все, либо ничего», — заявил Сальхов.

Немец признал, что спорт и политика взаимосвязаны.

«Мировой спорт должен снова открыть двери и сблизить нас. И это в некоторой степени противоречит логике», — отметил он.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре продлится до 3 августа. Российские и белорусские спортсмены участвуют в соревнованиях под нейтральными флагами.