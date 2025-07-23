Чемпионат мира по фехтованию начался с медали рапириста Кирилла Бородачева

На чемпионате мира в столице Грузии Тбилиси сегодня разыграны два первых комплекта наград. Для сборной России, впервые после долгой паузы приехавшей на турнир такого ранга в полном и абсолютно боевом составе, соревнования начались с серебряной медали призера Олимпиады "Токио-2020" уроженца Самары рапириста Кирилла Бородачева. И есть полная уверенность в том, что это далеко не последняя награда наших фехтовальщиков в Тбилиси, ведь в программу чемпионата входят 12 дисциплин.

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Напомним, что шесть лет назад на ЧМ-2019 в Венгрии сборная России заняла первое место в медальном зачете - по три золота и серебра, одна бронза. Соревнования 2021-го из-за пандемии были перенесены на следующий год, прошли в Египте без россиян, в отношении которых уже вступило в действие временное отстранение. На ЧМ-2023 в Италии наших спортсменов допустили, но в крайне ограниченном составе, причем возможности сражаться за призовые места лишились лидеры, которые в большинстве своем защищали цвета спортивных клубов силовых ведомств. И вот наконец по допуску осталось лишь одно ограничение - статус индивидуальных нейтральных атлетов. Спортсмены делегированы в Тбилиси по максимальной квоте - по четыре человека в личных первенствах каждого из трех видов оружия у мужчин и женщин, плюс возможность участвовать в командных турнирах.

В мужской рапире у нас три обладателя серебра "Токио-2020" - братья-близнецы Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников, в первый состав сборной добавился Александр Керик.

Турнир начался еще во вторник предварительным (групповым) раундом, который вся четверка успешно преодолела, попав в основную сетку на 64 спортсмена. Всего же в этом виде на дорожки выходили 160 (!) фехтовальщиков.

Кирилл Бородачев был посеян под 31-м номером. В стартовом раунде плейофф он победил австрийца Мориса Лехнера (15:6), затем оставил не у дел бронзового призера Европейских Игр-2023 бельгийца Стефа ван Кампенхаута (15:11), а в 1/8 финала провел сложнейший и драматичный поединок с четырехкратным чемпионом мира итальянцем Алессио Фокони - 15:14.

Кирилл Бородачев - призер Олимпиады "Токио-2020", где бился в командном финале, обладатель бронзы чемпионата Европы-2025, а вот на мировых первенствах он прежде не выступал

И точно такой же победный счет зафиксирован в четвертьфинальном поединке с египтянином Мохамедом Хамзой, который и родился, и учился в школе и университете в США. У него что-то не в порядке оказалось с обмундированием, после одного из результативных уколов Кирилла Хамза скорчил гримасу от боли в животе, а по завершении боя его на руках унесли в раздевалку и затем госпитализировали.

Выход в полуфинал гарантировал россиянину медаль, ведь на чемпионатах мира поединки за третье место не проводятся. Однако Кирилл добился еще большего, отправив на нижнюю ступень пьедестала почета олимпийского чемпиона Токио в команде француза Максима Поти - 15:12.

В решающем бою Бородачеву противостоял прошлогодний обладатель Кубка мира в команде Чунь Инь из Гонконга. Увы, силы после трех последних крайне нервных и физически тяжелых боев были уже на исходе - 9:15.

У шпажисток лучшей из россиянок стала выбывшая в 1/ 8 финала Кристина Ясинская. Сегодня начинаются двухдневные личные турниры саблистов и рапиристок. Ждем пополнения медальной копилки нашей национальной сборной.