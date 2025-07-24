Российские акробаты рассказали о нейтральном статусе

Члены сборной России по спортивной акробатике не будут претендовать на получение нейтрального статуса в нынешнем сезоне. Об этом ТАСС сообщила вице-президент Федерации гимнастики России (ФГР) Ирина Никитина.

С 10 по 11 июля в швейцарской Лозанне проходило очередное заседание исполкома Международной федерации гимнастики (FIG), на котором было принято решение допускать до участия в турнирах под эгидой FIG в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов как в личных первенствах, так и в командных и групповых турнирах. После этого решения россияне и белорусы получили право претендовать на участие в международных стартах по спортивной акробатике и спортивной аэробике.

"После последнего заседания исполкома прошло немного времени, мы занимаемся подготовкой документов, - рассказала Никитина. - Я думаю, что задавать вопросы, когда мы будем подавать заявки на нейтральный статус для своих спортсменов, следует не раньше октября. Нам нужно провести отборочные соревнования, чтобы понимать, на кого отправлять документы. Но речь идет только о 2026 годе, на этот сезон - точно нет".

Никитина является вице-президентом Федерации гимнастики России, также в организации она возглавляет комитет по развитию спортивной акробатики. Кроме того, Никитина входит в технический комитет Международной федерации гимнастики по спортивной акробатике.