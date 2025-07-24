UCI определился со статусом российских велогонщиков

Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил нейтральный статус еще пятерым российским спортсменам. Об этом свидетельствуют документы UCI, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

23 июля нейтральный статус получили специализирующиеся в гонках на шоссе 19-летние Анастасия Бек и Елизавета Бор, 17-летняя Полина Горбаченко и 18-летняя Лилия Исмагилова, а также 16-летняя Полина Тимошенко, выступающая в маунтинбайке.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.