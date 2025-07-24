Тренер сборной России прокомментировал действия украинской шпажистки на ЧМ

Старший тренер российских рапиристов Дмитрий Шевченко высказался об инциденте с украинской шпажисткой Владой Харьковой на чемпионате мира по фехтованию.

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Чемпионка мира Харькова отказалась от совместной фотографии призеров чемпионата мира‑2025, поскольку в группе спортсменов присутствовал российский рапирист, серебряный медалист турнира Кирилл Бородачев. Турнир проходит в Тбилиси, россияне выступают в нейтральном статусе.

— Мы не обращаем на подобные инциденты никакого внимания. У нас есть цель, мы к ней идём, — сказал Шевченко «Матч ТВ».

Бородачев в среду выиграл серебряную медаль в индивидуальных соревнованиях рапиристов, уступив в финале Чой Райан Чунь Инь из Гонконга (9:15).