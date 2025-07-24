Пловцы сборной США отравились перед чемпионатом мира-2025

Пловцы сборной США отравились на сборах в Таиланде перед чемпионатом мира-2025
Часть сборной США по плаванию отравилась во время сбора в Таиланде.
Об этом сообщает портал Swim Swam.
22 июля американские пловцы должны были вылететь из Таиланда на чемпионат мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.
Федерация плавания США не стала отвечать на вопросы, связанные со здоровьем спортсменов, но один из тренеров сообщил, что от пищевого отравления пострадала «почти половина» команды.
Соревнования по плаванию на ЧМ стартуют 27 июля.
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