Египетского рапириста, пострадавшего в бою с россиянином, выписали из больницы

Рапирист сборной Египта Мохамед Хамза, который пострадал в бою с российским фехтовальщиком Кириллом Бородачевым, был выписан из больницы, состояние спортсмена нормальное, сообщили «Матч ТВ» организаторы чемпионата мира.

В индивидуальных соревнованиях рапиристов на чемпионате мира в Тбилиси Бородачев одержал победу над Хамзой со счетом 15:14. По ходу боя спортсмен из Египта упал на дорожку и попросил помощи, он пожаловался на боль в районе живота после одного из уколов Бородачева. После поединка египтянина унесли на руках в раздевалку, а позже госпитализировали в клинику имени Хечинашвили.

— Хамза выписан и находится в расположении своей команды. С ним всё в порядке. Что касается его участия в командных соревнованиях, информации от сборной Египта нам пока не поступало, — сообщил «Матч ТВ» представитель оргкомитета чемпионата мира.

Турнир проходит в Тбилиси (Грузия) с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.