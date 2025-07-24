Российский теннисист Гребнев заявил, что иностранцы были рады им на Универсиаде

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Российский игрок в настольный теннис Максим Гребнев заявил, что иностранцы были рады их выступлению на соревновании. Его слова приводит ТАСС.

Серебряный призер Универсиады раскрыл отношение к россиянам
© РИА Новости
«Правда, не было ни одного игрока, который бы сказал, что не рад нас видеть. Все были дружелюбны, все улыбались, все хорошо», — заявил Гребнев.

Также он добавил, что считает эмоции иностранцев искренними, потому что это «ребята, с которыми мы играем всю жизнь».

На турнире Гребнев завоевал серебряную медаль, уступив в решающем поединке соотечественнику Владимиру Сидоренко со счетом 1-4 (12:10, 8:11, 8:11, 6:11, 6:11).

На данный момент в активе сборной России 11 медалей: пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые.

Универсиада — 2025 проходит в период с 16 по 27 июля в Германии. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

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