Украинская чемпионка объяснила отказ стоять на пьедестале с российским фехтовальщиком

Украинская фехтовальщица Влада Харькова объяснила решение не стоять на пьедестале почета с россиянином Кириллом Бородачевым на чемпионате мира, проходящем в Грузии. Об этом сообщает Tribuna.

Спортсменка отметила, что не согласна с допуском россиян к турнирам.

«Мы все равно продолжаем вести свою борьбу и показывать миру, что мы несгибаемая нация», — заявила Харькова.

Инцидент произошел ранее 24 июля на церемонии награждения. Харькова сфотографировалась с призерами женских соревнований, однако ушла с пьедестала во время совместной фотографии с обладателями наград мужского турнира по фехтованию на рапирах, среди которых был Бородачев.

В марте Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах под эгидой организации в нейтральном статусе. В мае россияне были допущены до командных соревнований.