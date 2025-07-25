Украинская рапиристка не подошла к россиянке после боя на ЧМ

Рапиристка сборной Украины Кристина Петрова не стала подходить к россиянке Полине Козаевой после их поединка на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси, сообщает корреспондент «Матч ТВ» с места событий.

Спортсменки встречались в рамках 1/32 основной сетки индивидуальных соревнований по рапире, украинка победила со счетом 14:10. По ходу встречи Петровой понадобился медицинский тайм‑аут — ей оказывали помощь после одного из уколов Козаевой.

Международная федерация фехтования ранее отменила обязательные рукопожатия после боев на чемпионате мира, тем не менее практически всегда оппоненты после боя жмут руки или, как минимум, касаются друг друга оружием. Петрова и Козаевой после боя лишь поблагодарили судью, после чего разошлись в разные стороны.