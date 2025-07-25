В чемпионате России по легкой атлетике примут участие роботы

Забег роботов включен в программу первого дня чемпионата России по легкой атлетике, который пройдет в Казани с 7 по 10 августа. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"В апреле в Китае в рамках одного из полумарафонов проходил забег роботов, и мы решили перенести этот интересный опыт с шоссе на беговую дорожку, чтобы привлечь дополнительное внимание к легкой атлетике, - рассказал представитель ВФЛА. - Планируется, что на старт 100-метровки выйдут минимум два робота, которые изготовлены в Китае. Роботы имеют разные технические характеристики, и за их состязанием интересно будет посмотреть". "Эти роботы умеют не только бегать. Одного из них я видел недавно на Петербургском международном экономическом форуме, а второго только недавно привезли в Россию. Он обладает искусственным интеллектом и умением общаться, но живьем его пока что никто не видел", - добавил собеседник ТАСС.

В развлекательную программу чемпионата России по легкой атлетике войдет беговая эстафета, в которой примут участие несколько команд. В каждой из них будет по одной знаменитости не из мира спорта, один представитель беговых клубов, один профессиональный бегун и один колясочник с сопровождающим.

В заключительный день соревнований состоится шоу-забег на 110 метров с препятствиями, в котором будут соревноваться представители легкой атлетики и велоспорта-BMX. Чемпиону России в беге на 400 метров с барьерами Федору Иванову будет противостоять победитель первенства страны в ВМХ Александр Катышев.