Чемпион Универсиады по настольному теннису Сидоренко будет выступать за японский клуб

Победитель Универсиады по настольному теннису в личном разряде россиянин Владимир Сидоренко в следующем сезоне планирует выступать за один из японских клубов. Об этом Сидоренко рассказал ТАСС.

"Этот клуб пока занимает предпоследнее место в лиге, - рассказал Сидоренко. - Помог мой личный тренер Слава Буров, который раньше играл с японцем в одной команде в Польше. А этот японец до сих пор играет в японской лиге в этой команде. Ну и слово за слово, люди захотели, чтобы я играл".

По информации ТАСС, 23-летний Сидоренко будет выступать за клуб "Сидзуока Джейд".

"Для меня это будет классный опыт, но я думаю, что не буду очень много играть. Если мы будем выступать на международных стартах, тогда у меня будет слишком много матчей. Франция, Япония, "международка" - очень много всего будет. Поэтому придется все равно ставить акцент на международные турниры", - добавил российский спортсмен.

Сидоренко продолжает оставаться игроком клуба "Энбон", который в минувшем сезоне занял третье место на клубном чемпионате Франции.