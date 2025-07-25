Российские синхронисты впервые за 31 год не выиграли медальный зачет ЧМ

Российские спортсмены впервые с 1994 года не стали победителями медального зачета в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта.

На турнире российские синхронисты завоевали три золота, три серебра и две бронзы. Победу в медальном зачете одержали спортсмены из Китая (четыре золота, три серебра).

В предыдущий раз российская команда не смогла выиграть медальный зачет на мировом первенстве в 1994 году, тогда россиянки остались без наград. Турниры в 2022, 2023 и 2024 годах россияне пропускали из-за отстранения.