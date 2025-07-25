21-летний Константин Крылов установил рекорд России в беге на 100 м

Легкоатлет Константин Крылов обновил рекорд России в беге на дистанции 100 м. Он преодолел спринт за 10,04. Это достижение покорилось ему в рамках забега на первенстве России среди легкоатлетов до 23 лет.

Предыдущий рекорд страны принадлежал двум спортсменам — Николаю Юшманову (1986) и Андрею Епишину (2006). Они пробежали 100 м за 10,10.

Крылову 21 год. В 2024 году он стал чемпионом России на дистанции 100 м (10,31).

Лёгкая атлетика. Первенство России до 23 лет. Бег 100 м, юноши:

Константин Крылов — 10,04.

Илья Сазонов — 10,17.

Александр Миронов — 10,32.

Андрей Сапожников — 10,49.

Николай Грудковский — 10,50.