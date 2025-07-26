Олимпийская чемпионка из России оценила судейство у синхронистов на чемпионате мира

Трехкратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина оценила работу судей на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению бывшей спортсменки, рефери отработали хорошо.

«Где мы были на высоте и взяли золото, там не было никаких вопросов к арбитрам. С судейством на чемпионате мира было все нормально, на мой взгляд», — заявила россиянка.

Ранее Татьяна Данченко, тренер российских синхронисток Майи Дорошко и Татьяны Гайдай, завоевавших на ЧМ бронзу, раскритиковала судейство. «Почему-то очень сильно просели по исполнению. Причем не только в гибриде, на котором Майя допустила ошибку, но и во всех остальных элементах, которые были сделаны идеально», — отметила она.

По итогам соревнований по синхронному плаванию на ЧМ россияне завоевали три золотые, три серебряные и три бронзовые награды. Представители страны выступали в нейтральном статусе.