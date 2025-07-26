Команды Московской области взяли все золото чемпионата России по гольфу

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Команды Московской области взяли все золотые медали первого командного чемпионата России по гольфу, сообщил портал «Гольф.Ру».

Команды Московской области взяли все золото чемпионата России по гольфу
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Чемпионат проходил с 22 по 25 июля на поле гольф-клуба «Форест Хиллс». Весь пьедестал соревнований поделили команды Подмосковья и Москвы. Всего в чемпионате участвовали 18 команд — десять мужских и восемь женских, по четыре человека в каждой.

Первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич отметил, что подмосковные участники показали высокий уровень подготовки и тактической игры.