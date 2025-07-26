Журова одной фразой оценила выступление синхронисток на чемпионате мира

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова оценила выступление синхронисток на чемпионате мира. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова заявила, что надо проанализировать этот чемпионат и сделать выводы.

«Думаю, у нашей молодой команды все впереди. Девчонкам надо и "сплаваться" вместе, и психологически окрепнуть», — посчитала она.

Ранее 25 июля российские синхронистки завоевали серебро чемпионата мира в акробатических группах. Золото выиграла команда Китая, бронзу получили испанки. Тремя днями ранее россиянки впервые за 27 лет остались без золота мирового первенства в группе, также уступив китаянкам.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре и продлится до 3 августа. Российская команда выступает на турнире в нейтральном статусе и идет на четвертом месте в медальном зачете. На счету отечественных спортсменов три золотых, три серебряных и две бронзовые медали. Возглавляет медальный зачет команда Китая (4-3-0), на второй строчке расположилась Испания (4-2-5), на третьей — Германия (4-0-0).