Российского пловца Семьянинова исключили из списка финалистов ЧМ

Российского пловца Данила Семьянинова в воскресенье, 27 июля, исключили из списка финалистов на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

Вместе с россиянином Кириллом Пригодой Семьянинов вышел в финал с восьмого места соответственно после дисквалификации итальянского спортсмена Николо Мартиненги. Однако после протеста Италии и пересмотра результатов полуфинального заплыва его наказание отменили, и в итоговом протоколе Семьянинов занял девятое место, передает РИА Новости.

21 июля российский синхронист Александр Мальцев стал двукратным чемпионом мира по водным видам спорта в Сингапуре, заняв первое место в сольной произвольной программе. Спортсмен набрал 229,5613 балла. Второе место с 220,1926 балла занял китайский синхронист Муе Го, а бронза досталась итальянцу Филиппо Пелати — он набрал 213,9850 балла.

19 июля Мальцев победил в технической программе соло на чемпионате мира. Его медаль стала первой, которую завоевали российские спортсмены, выступающие на этом турнире в нейтральном статусе.