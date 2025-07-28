Российского пловца взяли в финал ЧМ-2025 после скандала с итальянцем

Данил Семьянинов поплывёт по нулевой дорожке. Да, так можно.

На чемпионате мира по водным видам спорта – 2025 начался розыгрыш медалей в плавательном бассейне, и уже в первый день произошла спорная ситуация, в которой прямо оказался задействован пловец из России. Данил Семьянинов показал в полуфинале дистанции 100 м брассом лишь девятый результат, но поплывёт в финале!

Как такое возможно?

История скандальная. Олимпийский чемпион в этой дисциплине итальянец Николо Мартиненги в своём полуфинале показал лучший результат, однако спустя несколько минут его имя было удалено из списка финалистов. Прошло чуть более 10 минут – и Мартиненги вновь включили в число участников финала. Так что же произошло?

Дело в том, что судьи первоначально рассмотрели у Мартиненги в последнем касании движение из баттерфляя, что запрещено правилами. Олимпийский чемпион оперативно был удалён из числа финалистов.

Зато в этот список попали сразу два представителя России – рекордсмен страны Кирилл Пригода, который снёс рекордное время в предварительном заплыве, однако в полуфинале оказался только восьмым, и Данил Семьянинов, показавший девятый результат, но продвинувшийся в топ-8 после наказания итальянца.

Представители сборной Италии оперативно подали протест на судейское решение, утверждая, что никакого нарушения со стороны Николо не было. После многочисленных просмотров судьи изменили изначальный вердикт и вновь поменяли старт-лист на финал – Мартиненги оказался там со вторым временем.

Но и Семьянинова убирать не стали! Удивительное дело, конечно. Принять решение о пересмотре результатов, при этом не обидев российского спортсмена, да когда такое было? Ну и девять человек в финале — это нечто. На чемпионатах Европы на короткой воде такое случалось, а вот на классических чемпионатах мира ничего подобного вспомнить не получается.

Данил Семьянинов поплывёт по нулевой дорожке, Кирилл Пригода – по восьмой. А по центральным – олимпийский чемпион Николо Мартиненги и триумфатор ЧМ-2023 китайца Цинь Хайян. Финал 100-метровки брассом начнётся в 14:02 мск.