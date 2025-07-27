Российская саблистка Егорян вышла в финал чемпионата мира

Российская саблистка Яна Егорян встретится с представительницей Польши Сюзанной Цеслар в финале чемпионата мира по фехтованию. Турнир проходит в Тбилиси.

Егорян в полуфинале победила китаянку Пань Цимяо со счетом 15:8. Цеслар оказалась сильнее украинки Алины Комащук (15:12).

Егорян 31 год. Она является двукратной олимпийской чемпионкой. Российская спортсменка дважды выигрывала чемпионат мира и шесть раз - чемпионат Европы.

Чемпионат мира завершится 30 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.