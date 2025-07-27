Россияне завоевали на Универсиаде 6 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых медали

В Германии завершилась XXXII летняя Всемирная Универсиада. Она стала самой масштабной в истории по количеству участников - 9200. Ну а для нас главное, что впервые за шесть лет среди соревновавшихся атлетов были и наши, российские спортсмены.

© Российская Газета

Медальный командный зачет выиграли Соединенные Штаты Америки. Награды россиян, выступавших в нейтральном статусе, в этой классификации не учитывались. Но в силу обстоятельств мы изначально в этом плане на многое не рассчитывали. С учетом ограничений и препятствий разного толка, само возвращение на Универсиаду стало для российского спорта большой победой. Пусть до Германии и доехали всего 41 человек. Впрочем, медалей, несмотря на небольшую численность нашей делегации, завоевано было немало. С 6 золотыми, 6 серебряными и 4 бронзовыми сборная России заняла бы в общем зачете седьмое место.

И все же, повторимся, медали в этой истории не главное. Ответ на вопрос, зачем вообще нужно было биться за участие наших спортсменов в студенческих Играх, дало выступление самих атлетов.

Для кого-то Универсиада стала первым международным соревнованием в карьере, как для пловца Николая Колесникова, выигравшего золото и серебро. Кто-то перезапустил карьеру.

Шпажист Дмитрий Швелидзе брал серебро в команде на той самой Универсиаде в Неаполе, которая до сих пор оставалась для нас последней. Потом успехи долго не приходили, некий ступор в карьере. И вот в Германии он взял личное золото.

Кто-то открывал для себя новое. Наш теннисист Илья Симакин не играет на грунте, потому что по собственному признанию не умеет это делать. Но ради команды приехал и взял золото в парном разряде.

В Универсиаде приняли участие 41 российский спортсмен

Для российских мастеров настольного тенниса Универсиада в принципе стала первым международным турниром за долгое время.

Нашим спортсменам не находилось места в дайджестах и электронных журналах, которые ежедневно выпускали организаторы Универсиады. И зря. Чего только стоит перфоманс самого титулованного российского спортсмена Игр 21-летнего Александра Степанова. Он взял золото на 1500 и 800 м вольным стилем, а еще серебро в эстафете 4х200. Причем свой этап в эстафете Степанов плыл тем же вечером, что и 800-метровку. Удивительны два момента: как марафонец согласился на почти спринтерскую дистанцию и как его организм вообще выдержал.

И еще один важный момент. Спортсмены в основной своей массе - не политики, возвращение россиян многие на Универсиаде восприняли с энтузиазмом. Я даже на себе почувствовал эту симпатию. Когда мои иностранные собеседники узнавали, что я из России, то, во-первых, отмечали, мол, как здорово, что я приехал, а во-вторых, искренне сочувствовали, какой длинный путь мне пришлось проделать. А вот что рассказывала представительница настольного тенниса Элизабет Абраамян. "Со многими давно не виделись. Расспрашиваем друг друга обо всем. На самом деле, знали, чего ожидать от соперников, ведь отношения всегда были прекрасные, дружелюбные. Нам рады. Говорят, что нас не хватает".