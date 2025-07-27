Яна Егорян завоевала золотую медаль личного турнира ЧМ-2025 по фехтованию

Россиянка Яна Егорян завоевала золотую медаль личного турнира чемпионата мира по фехтованию – 2025 в сабле, одержав в финале победу над полькой Зузанну Цесляр со счётом 15:11.

Чемпионат мира по фехтованию – 2025. Тбилиси (Грузия). Сабля. Женщины. Финал.

Яна Егорян (Россия) – Зузанна Цесляр (Польша) –15:11.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.