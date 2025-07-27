Украинская фехтовальщица отказалась от фотографии с Егорян на пьедестале ЧМ

Украинская спортсменка Алина Комащук вышла со всеми на церемонию награждения на чемпионате мира по фехтованию в Грузии, однако ушла с общего фото, передает корреспондент «Матч ТВ» с места событий.

В воскресенье российская саблистка Яна Егорян в финале чемпионата мира победила Зузанну Цеслар из Польши. Егорян выиграла со счетом 15:11 и впервые стала чемпионкой мира в личном турнире. Украинка в полуфинале уступила Цеслар со счетом 12:15 и завоевала бронзу.

Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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