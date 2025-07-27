Губерниев назвал Егорян лицом мирового фехтования

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» назвал двукратную олимпийскую чемпионку Яну Егорян лицом мирового фехтования.

В воскресенье Егорян выиграла индивидуальный турнир саблисток на чемпионате мира в Тбилиси, победив в финале польку Зузанну Цесляр (15:11). Для 31‑летней Егорян это первое личное золото на мировых первенствах, ранее она дважды побеждала в командном турнире. На Олимпиаде‑2016 она выиграла личный и командный турнир.

— Яна, конечно, абсолютное лицо мирового фехтования, красотка и великолепный боец! Она как голодная львица начала оборонять свой прайд. С таким блеском выиграть золото — она только подтверждает свое величие! Хочу сказать, что эта победа очень важна для всех нас. Обратите внимание, на чемпионатах мира, где мы допущены, каждая золотая медаль как олимпийская, она очень ценна. У нас были медали на чемпионате мира по фехтованию, но побед не было. Яна как путеводная звезда для нашей молодежи! Я искренне ее поздравляю, она огромная молодец. Не забываем, что она представительница ЦСКА. Армейские спортсмены могут выступать, во всяком случае в фехтовании. И я от всей души Яну поздравляю, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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