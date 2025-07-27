Словенский велогонщик Погачар в четвертый раз выиграл «Тур де Франс»

Словенский велогонщик Тадей Погачар, представляющий команду UAE Team Emirates XRG, стал победителем многодневной гонки «Тур де Франс».

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Заключительный 21‑й этап протяженностью 132,3 км выиграл бельгиец Ваут ван Арт (Team Visma|Lease a Bike), вторым стал итальянец Давиде Баллерини (XDS Astana), словенец Матей Мохорич (Bahrain Victorious) — третий.

Второе место в общем зачете занял датчанин Йонас Вингегор (Team Visma|Lease a Bike), проигравший Погачару 4 минуты 24 секунды, третьим стал представитель Германии Флориан Липовиц (Red Bull — Bora — hansgrohe, +11 минут). Россиянин Александр Власов (Red Bull — Bora — hansgrohe) показал 27‑й результат (+2 часа 16 минут 15 секунд).

Погачару 26 лет, ранее он выигрывал «Тур де Франс» в 2020, 2021 и 2024 годах, также в 2024 году словенец победил на «Джиро д’Италия».