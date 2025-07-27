Словенский велогонщик Погачар в четвертый раз выиграл «Тур де Франс»
Словенский велогонщик Тадей Погачар, представляющий команду UAE Team Emirates XRG, стал победителем многодневной гонки «Тур де Франс».
Заключительный 21‑й этап протяженностью 132,3 км выиграл бельгиец Ваут ван Арт (Team Visma|Lease a Bike), вторым стал итальянец Давиде Баллерини (XDS Astana), словенец Матей Мохорич (Bahrain Victorious) — третий.
Второе место в общем зачете занял датчанин Йонас Вингегор (Team Visma|Lease a Bike), проигравший Погачару 4 минуты 24 секунды, третьим стал представитель Германии Флориан Липовиц (Red Bull — Bora — hansgrohe, +11 минут). Россиянин Александр Власов (Red Bull — Bora — hansgrohe) показал 27‑й результат (+2 часа 16 минут 15 секунд).
Погачару 26 лет, ранее он выигрывал «Тур де Франс» в 2020, 2021 и 2024 годах, также в 2024 году словенец победил на «Джиро д’Италия».