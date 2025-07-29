Пловчиха Чикунова: было очевидно, что медали на «сотне» у меня не будет

Выступающая в нейтральном статусе пловчиха Евгения Чикунова в эфире «Матч ТВ» сказала, что даже не рассчитывала завоевать медаль на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира в Сингапуре.

Во вторник Чикунова заняла пятое место в финальном заплыве на дистанции 100 метров брассом. Чикунова показала время 1 минута 6,04 секунды. Победительницей заплыва стала немка Анна Элендт (1.05,19).

— По ощущениям будто пузом дно гребла. Сейчас тяжело что‑то сказать, потому что мне кажется, что я плыву быстрее, чем плыла. В целом нормально, чуть хуже по сотым, чем вчера, но это особой роли не сыграло.

Я вообще не расстраиваюсь. Честно, для меня было очевидно, что медали у меня не будет на «сотне». Наверное, как спортсменка я не должна такое говорить, но все‑таки я всегда смотрю реалистично. Понимаю, что в данном случае надо было прыгнуть выше головы, а мы видим, что начало у меня не получается. Либо нужно было делать разворот на 33 (секунды), либо никак.

— Это хорошая разминка перед дистанцией 200 метров?

— Думаю, да. Посмотрели по скоростям. Подумаем с Виттой Владимировной (Новожиловой), что можно исправлять, на что сделать упор завтра. У меня будет выходной, поэтому нужно будет восстанавливаться, готовиться, и уже дальше моя коронная дистанция, которую я жду, — сказала Чикунова в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

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